Aos 101 anos, Orlando Drummond, o ‘Seu Peru’, é vacinado contra a Covid-19

‘Sempre me vacinei’, escreveu o ator e dublador nas redes sociais; a cidade do Rio de Janeiro começou a vacinação de idosos neste domingo

DANIEL RESENDE/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O ator e dublador Orlando Drummond, de 101 anos, foi um dos vacinados neste domingo, no Rio de Janeiro



O ator Orlando Drummond foi um dos primeiros idosos que receberam a vacina contra a Covid-19 neste domingo, 31, em uma cerimônia a céu aberto no Palácio da Cidade, sede da Prefeitura do Rio de Janeiro. O evento, que contou com a presença do prefeito Eduardo Paes, marca o início da imunização dos idosos na capital. A vacinação de idosos acima dos 99 anos começa nesta segunda-feira. Em fotos compartilhadas em sua conta no Instagram, o ator comemorou e afirmou que sempre se vacinou. “Algumas coisas me levaram até os 101 anos. Minha família, meus amigos, meu trabalho e o amor. Mas, além de tudo isso, sempre fui muito bem cuidado por médicos competentes que me guiaram até aqui. Sempre me vacinei e sou um abençoado por ser o representante dos idosos com mais de 99 anos que serão vacinados no Rio de Janeiro”, escreveu nas redes sociais. Em outubro, ele completou 101 anos.

A figura marcante e o trabalho de Drummond ficaram eternizados em um dos seus mais conhecidos papéis na TV brasileira. O ator e humorista interpretou o personagem “Seu Peru”, na Escolinha do Professor Raimundo, da TV Globo. Ele ainda deu voz, como dublador por mais de 40 anos, do personagem de desenho animado Scooby-Doo e também dublou Popeye e o Vingador, da animação “Caverna do Dragão”. Nas redes sociais, Drummond tem mostrado seu dia a dia, em isolamento ao lado da esposa Glória.