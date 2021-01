Fevereiro na Netflix: confira as estreias de filmes, séries e documentários

Último filme de ‘Para Todos os Garotos que já Amei’, série brasileira ‘Cidade Invisível’ e documentário sobre Pelé estão entre os destaques da plataforma

Divulgação/Netflix 'Cidade Invisível' e 'Para Todos os Garotos: Agora e para Sempre' estão entre as estreias de fevereiro



O mês de fevereiro está chegando e ele será agitado na Netflix, já que foram anunciadas várias estreias de séries, filmes e documentários. Toda semana terá algum lançamento para os assinantes e uma das grandes novidades é série original brasileira “Cidade Invisível”, protagonizada por Marco Pigossi e Alessandra Negrini. Outra estreia muito aguardada é a do último filme da franquia “Para Todos os Garotos que já Amei”. Qual será o final de Lara Jean e Peter? Também estão chegando à plataforma de streaming filmes com Zendaya e Tom Hanks, uma nova comédia romântica espanhola, além do documentário sobre o Rei Pelé.

A Jovem Pan listou a principais estreia de fevereiro da Netflix para você organizar sua programação. Confira:

Séries

“Amigas para Sempre” – Estreia 03/02

Para quem gosta de séries mais leves, “Amigas para Sempre” é uma boa opção. As atrizes Katherine Heigl e Sarah Chalke dão vida a Tully e Kate, duas amigas de infância que há 30 anos são inseparáveis. A trama acompanha a parceria das duas em meio aos altos e baixos da vida.

“Cidade Invisível” – Estreia 05/02

A série nacional marca a estreia do premiado diretor Carlos Saldanha (“A Era do Gelo”, “Rio”, “O Touro Ferdinando”) no formado live-action. A trama é cheia de mistérios e é cercada de lenda folclóricas. O protagonista é vivido por Marco Pigossi, um policial que perde a esposa e ao investigar a morte dela, ele começa a se deparar com criaturas místicas e o pontapé inicial é o aparecimento de um cor-de-rosa em uma praia do Rio de Janeiro. O elenco ainda conta com Alessandra Negrini, Jessica Córes, Fábio Lago e Wesley Guimarães.

“Hache: Temporada 2” – Estreia 05/02

Ambientada em Barcelona nos anos 60, a primeira temporada da série espanhola mostra Helena, ou Hache, conquistando o amor e a confiança de um perigoso traficante de heroína e aprendendo a como crescer em um quartel. Um ano depois, ela vê a oportunidade de construir um laboratório para produzir heroína, porém não será fácil devido a problemas familiares e sócios não confiáveis.

“Pit Stop” – Estreia 15/02

Estrelado por Kevin James, a série mostra um chefe de uma equipe da NASCAR, uma associação automobilística estadunidense, que possui dificuldade em lidar com os jovens que são trazidos com o intuito de modernizar o time.

“Tribes of Europa” – Estreia 19/02

A série futurista se passa em 2074 e acompanha a luta de três irmãos que buscam mudar o destino da Europa, que está dividia em microestados após uma catástrofe global. O detalhe é que todas essas regiões passam a disputar o poder.

“Por Trás de Seus Olhos” – Estreia 17/02

A envolvente trama de Steve Lightfoot, de “Justiceiro”, e Angela La Manna, de “Hannibal”, fala sobre uma mãe solo que acaba se relacionando com seu chefe. O problema é que ela acaba fazendo amizade com a esposa dele e entra em um jogo perigoso. Vale ressaltar que a produção executiva é assinada por Suzanne Mackie, Andy Harries e Jessica Burdett, mesmos do sucesso “The Crown”.

Filmes

“Malcolm & Marie” – Estreia 05/02

Uma das principais estreias de fevereiro é o filme estrelado por John David Washington e Zendaya. O longa conta a história de um cineasta que, após a estreia do seu novo filme em uma grande noite, volta para casa com sua namorada e eles passam a discutir a relação e a fazer revelações dolorosas um para o outro.

“Relatos do Mundo” – Estreia 10/02

Com Tom Hanks e Helena Zengel, o longa é sobre um veterano da Guerra Civil americana que vaga pelo país e decide ajudar uma órfã a chegar a sua nova casa. Para isso, dele precisa encarar uma perigosa viagem pelo Estado americano do Texas.

“Ponto Vermelho” – Estreia 11/02

Além de ação, também tem suspense chegando à plataforma de streaming. O intuito do casal protagonista era só fazer uma viagem para reacender a paixão entre eles, já que estão em crise e esperam um filho. Eles escolhem passar uns dias em uma região inóspita no norte da Suécia e acabam na mira de assassinos perigosos. Para sobreviver, eles precisam fugir de lá.

“Para Todos os Garotos: Agora e para Sempre” – Estreia 12/02

A estreia do último filme da franquia “Para Todos os Garotos” chega à Netflix no Valentine’s Day, o Dia dos Namorados nos Estados Unidos. O sucesso protagonizado por Lana Condor e Noah Centineo fala sobre transformação. A história que começou com uma carta de amor acabando virando um novo tipo de romance. A pergunta que norteia o filme é a seguinte: qual será o futuro de Lara Jean e Peter?

“Eu me Importo” – Estreia 19/02

Com o elenco principal formado por Rosamund Pike, Peter Dinklage, Dianne Wiest, Chris Messina e Eiza González, o filme “Eu me Importo” chama atenção por possuir seu humor ácido. O longa é sobre uma cuidadora de idosos que aplica golpes nos seus clientes, mas ela se depara com uma idosa que não é quem parece ser e passa a ter problemas.

“Loucura de Amor” – Estreia 26/02

Tem mais comédia romântica entrando no catálogo da Netflix este mês. “Loucura de Amor” é um filme espanhol protagonizado por Álvaro Cervante. Na trama, após uma noite intensa, Adri percebe que para ver novamente Carla, mulher por quem ele se apaixona, precisa se internar no mesmo hospital psiquiátrico em que ela vive. O problema é que sair de lá no será fácil.

Documentários

“Pole Dance: Dança do Poder” – Estreia 05/02

Buscando mostrar o poder da dança, o documentário acompanha um grupo de mulheres que decidem explorar seus movimentos em um programa de pole dance para tentar recuperar o controle de seus corpos.

“Cena do Crime – Mistério e Morte no Hotel Cecil” – Estreia 10/02

O Cecil Hotel, nos Estados Unidos, ficou conhecido após a hóspede Elisa Lam desaparecer. A série documental analisa cenas de crimes sombrios e a produção é do mesmo criador de “Conversando com um serial killer: Ted Bundy”.

“Pelé” – Estreia 23/02

O documentário conta a trajetória do ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé. Na produção, é enfatizando a busca do ex-atleta pela perfeição e como ele conquistou o título de lenda do futebol. A direção é de David Tryhorn e Ben Nicholas e a produção é cineasta vencedor do Oscar Kevin Macdonald.

Infantil

Kid Cosmic – Estreia 02/02

Uma das principais estreias do catálogo infantil é a série de animação “Kid Cosmic”, que é do mesmo criador de “As Meninas Superpoderosas”. O desenho é sobre um garoto criativo que acaba ganhando superpoderes depois de encontrar cinco anéis cósmicos.

Bônus

Para os fãs de filmes clássicos, também entram no catálogo “Karate Kid” (01/02), “Scarface” (16/02) e “De Volta para o Futuro” (16/02). Fora isso, todos os filmes da saga “Crepúsculo” estarão disponíveis a partir do dia 15 de fevereiro.