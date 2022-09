Apartamento de Jeffrey Dahmer está ocupado? Saiba a situação do local onde vivia o serial killer

Série da Netflix ‘Dahmer: Um Canibal Americano’ tem despertado curiosidades no público

Reprodução/Netflix Evan Peters interpreta Jeffrey Dahmer na série da Netflix



Sucesso de audiência na Netflix, a série “Dahmer: Um Canibal Americano” tem despertado muitas curiosidades no público e uma delas é se atualmente alguém vive no apartamento em que o serial killer Jeffrey Dahmer cometeu boa parte dos seus crimes, que envolvem assassinatos, canibalismo e necrofilia. Na série de Ryan Murphy, o assassino é interpretado pelo ator Evan Peters. Dahmer foi preso em 1991 após matar ao menos 17 homens. Ele costumava abordar homossexuais na rua e os convidava para sua casa oferecendo dinheiro em troca de um ensaio nu. No apartamento, ele drogava as vítimas para matá-las. Na época em que ele foi preso, o The New York Times divulgou que o serial killer guardava os restos mortais na geladeira e comia algumas partes dos corpos das vítimas. A polícia encontrou no apartamento drogas, um barril de ácido clorídrico e outras evidências dos bizarros crimes. Ao todo, foram encontrados 11 cadáveres decapitados no local, conforme registros do FBI. O apartamento ficava na 924 North 25th Street, em Milwaukee, no estado americano de Wisconsin. De acordo com site Distractify, Dahmer morava no apartamento 213 e, após sua prisão, várias unidades ficaram vazias. Apenas 15 dos 49 apartamentos disponíveis estavam ocupados em agosto de 1992, quando a empresa dona do prédio decidiu demolir o edifício prometendo ajudar a realocar os moradores que ainda viviam lá. Atualmente, o local é um terreno vazio com cerca em volta.