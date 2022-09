Parente de vítima critica série ‘Dahmer: Um Canibal Americano’: ‘Está nos traumatizando’

Sucesso na Netflix, série é baseada em fatos reais e conta a história do serial killer Jeffrey Dahmer

Reprodução/Netflix Evan Peters interpreta Jeffrey Dahmer na série da Netflix sobre o serial killer



Desde que estreou na Netflix, a série “Dahmer: Um Canibal Americano” está entre os títulos mais assistidos da plataforma de streaming. A produção é baseada em fatos reais e conta a história do serial killer Jeffrey Dahmer, interpretado por Evan Peters, que assassinou e desmembrou 17 homens e meninos entre 1978 e 1991. Nas redes sociais, muitas pessoas definiram como “nauseantes” algumas cenas da série, já outras acreditam que a trama romantiza a história do assassino. Um homem que afirma ser parente de uma das vítimas de Dahmer se manifestou nas redes sociais e criticou a produção, dizendo que ela está causando um novo trauma em sua família. Eric, dono do perfil Ericthulhu no Twitter, compartilhou um vídeo que compara o depoimento de Rita Isbell, irmã mais velha de Errol Lindsey, uma das vítimas de Dahmer, no julgamento real de 1992 com a cena recriada pela série da Netflix, com DaShawn Barnes no papel de Rita.

“Eu não estou dizendo a ninguém o que assistir, eu sei que a mídia de crimes reais é enorme, mas se você está realmente curioso sobre as vítimas, minha família (os Isbell) está chateada com essa série. Está nos traumatizando uma outra vez, e para quê? De quantos filmes/shows/documentários precisamos?”, escreveu Eric no Twitter. “Recriar minha prima tendo um colapso emocional no tribunal diante do homem que torturou e assassinou seu irmão é selvagem.” O desabafo gerou grande repercussão e muitos seguidores quiseram saber se as famílias das vítimas foram informadas sobre a produção da série. “Eles não notificam as famílias quando fazem isso. É tudo registro público, então eles não precisam notificar (ou pagar!) ninguém. Minha família descobriu quando todo mundo soube”, contou Eric.