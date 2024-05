Aplaudido de pé, George Lucas recebe Palma de Ouro honorária das mãos do amigo Francis Ford Coppola

Criador de Guerra nas Estrelas’ se emocionou e chorou no palco de Cannes; montagem com trechos e falas icônicas da saga, como ‘eu sou seu pai’, foram exibidas na sala

SEBASTIEN NOGIER/EFE/EPA George Lucas (esq.) recebe o prêmio honorário de Francis Ford Coppola (dir.) durante a cerimônia de encerramento do Festival de Cannes



O cineasta George Lucas, criador da saga “Guerra nas Estrelas”, recebeu uma Palma de Ouro honorária no 77º Festival de Cannes neste sábado (25). A homenagem foi entregue por seu amigo Francis Ford Coppola diante de um público que o aplaudiu de pé. Aos 80 anos, Lucas, uma lenda do cinema americano, emocionou-se e foi às lágrimas no palco. Ele já tinha sido aclamado ao pisar no tapete vermelho antes de receber o prêmio. Em um gesto simbólico de passagem de gerações, os organizadores do festival pediram que Lucas entregasse a Palma de Ouro ao cineasta Sean Baker, de 53 anos, pelo filme “Anora”. “Francis é um grande amigo, um grande irmão, agradeço a ele pelo que sempre fez por mim”, disse o diretor de “Star Wars” ao receber seu prêmio. “É um ciclo que se fecha um pouco. Vim aqui para agradecer-lhes. Sou apenas um menino que cresceu na Califórnia. É uma grande honra estar aqui”, concluiu.

Coppola, de 85 anos, destacou como era “excepcional” prestar homenagem à imaginação e à perseverança do amigo. Ele relembrou que conheceu Lucas na universidade e o convidou para voltar ao estúdio todos os dias, desde que trouxesse uma sugestão por dia. Coppola também mencionou um momento de tristeza quando Lucas se sentiu abandonado pelos donos dos direitos de “Flash Gordon”. “Acompanhei toda a carreira de George, a história continua na França, onde o cinema nasceu”, concluiu Coppola.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Momentos antes do encontro entre os dois cineastas, uma montagem com trechos e falas icônicas de “Guerra nas Estrelas”, como “Que a força te acompanhe” e “Eu sou seu pai”, foi projetada na sala. A atriz francesa Camille Cottin, mestre de cerimônias, iniciou seu discurso inaugural com a música tema do filme, comparando os jurados a “oito Jedi e sua mestre, Yoda”, em referência à diretora americana Greta Gerwig. A direção de Cannes elogiou George Lucas, afirmando que ele “engrandeceu para sempre o gênero ‘blockbuster’ e deu aos espectadores de todo o mundo um prazer inigualável”. O festival lembrou que, através dos “nove episódios da saga ‘Star Wars’ — dos quais quatro dirigidos por ele mesmo —, George Lucas construiu um império hollywoodiano”. Além de seus projetos intergaláticos, Lucas é um produtor excepcional, associado ao desenvolvimento de filmes icônicos de vários diretores, como “Kagemusha”, de Akira Kurosawa, e a saga “Indiana Jones”, que ele concebeu e Steven Spielberg levou para as telas.

*Com informações da AFP