Após 13 anos, Maisa não renova contrato com o SBT

Decisão foi tomada por conta de novos projetos pessoais e profissionais que a apresentadora busca

Reprodução/Instagram Ela continua parceira do SBT através do Teleton e participações especiais nos programas da casa



O SBT informou, na manhã deste sábado (3), que a apresentadora Maisa comunicou a emissora que não vai renovar o seu contrato que vence em outubro deste ano. “Foi uma decisão muito difícil, mas a apresentadora sai pela porta da frente e com imensa gratidão a toda a família Abravanel e todos os profissionais que participaram de sua jornada durante esse período onde cresceu e se desenvolveu como artista, apresentadora e influenciadora”, disse a nota.

Ainda de acordo com o comunicado, a decisão foi tomada por conta de novos projetos pessoais e profissionais que a apresentadora almeja. Ela continua parceira do SBT através do Teleton e participações especiais nos programas da casa, como Programa Silvio Santos, Domingo Legal, projetos digitais, entre outros. “Será o início de um novo ciclo na vida de Maisa. A diretoria e todos os colegas do SBT desejam à apresentadora ainda mais sucesso e realizações em seus novos caminhos” finalizou.

Agora vcs ja sabem né — +a (@maisa) October 3, 2020

Pelo Twitter, a apresentadora postou nessa manhã: “Obrigada por todo o apoio, estou recebendo mensagens muito carinhosas e do fundo do meu coração, eu não esperava. Tive muito medo o que iam pensar, mas tb segui firme com minha decisão poir tive amparo da minha família e do @SBTonline pra seguir meus sonhos e trilhar meu caminho.” E completou: “Sei que estão esperando um esclarecimento da minha parte, e ele vem mais tarde através de um video. Como viram, a nota soltada pelo @SBTonline foi 100% respeitosa e verídica e fico mt feliz de vcs estarem compreendendo. Até logo, +a.”