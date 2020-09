Mansão de ‘Um Maluco no Pedaço’ poderá ser alugada no Airbnb

Ação comemora o 30º aniversário de estreia da série protagonizada por Will Smith

Reprodução/Instagram Jazz e Will Smith em frente à mansão



Ícone da série “Fresh Prince of Bel-Air” – “Um Maluco no Pedaço”, em português, a mansão do Tio Phill poderá ser alugada no Airbnb durante cinco dias por uma diária de US$ 30 (cerca de R$ 158) em comemoração aos 30 anos do programa, de acordo com um anúncio publicado por Will Smith, protagonista da comédia exibida nos Estados Unidos pela rede NBC entre 1990 e 1996.

A casa com fachada branca, supostamente localizada no bairro elitista de Los Angeles, onde o personagem principal chamado Will Smith – assim como o ator – vivia com os tios, na verdade, fica em Brentwood, na mesma cidade. Embora as maiorias das cenas no interior da casa tenham sido gravadas em estúdio, a parte externa e os jardins apareciam em quase todos os episódios da série inclusive na abertura, ao ritmo do rap composto e cantado por Will Smith.

“Prontos para as mais novas férias em casa jamais vistas? Se este lugar parece familiar para você é porque ainda é tão incrível quanto era quando cheguei à sua porta pela primeira vez”, escreveu Smith na descrição no imóvel no Airbnb. “Voltei. E, desta vez, estou entregando as chaves para que você tenha a minha ala da mansão toda só para você – mas a minha coleção de tênis não está incluída, ok?”, brincou o ator.

Os fãs interessados em se hospedar por uma noite na mansão poderão fazer as reservas a partir de 29 de setembro, mas apenas cinco grupos terão a sorte de serem selecionados. “Um Maluco no Pedaço” estreou no Brasil em 2000 e foi transmitida pelo SBT. A série ganhará em breve uma nova versão, na qual o formato original de comédia dará lugar ao drama.

Foram divulgados poucos detalhes sobre o elenco, mas já se sabe que o roteiro trará a história para o presente – ideia que parte de um trailer publicado no Youtube em 2019, que modificava o argumento central da série, chamando atenção da plataforma americana Peacock, serviço de streaming da NBCUniversal.

Para comemorar o 30º aniversário da estreia do programa de televisão nos Estados Unidos, a HBO Max exibirá no final deste ano um programa especial que reunirá o elenco original. Além de Will Smith, Tatuana Ali (Ashley Banks), Karyn Parsons (Hilary Banks), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (Vivian Banks) e Alfonso Ribeiro (Carlton Banks), que já tinham realizado uma reunião virtual durante a pandemia do novo coronavírus, também confirmaram a participação no especial promovido pelo canal.

* Com EFE