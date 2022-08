Após 13 anos, ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ volta como desenho animado

Assim como a versão original, o desenho animado terá produção e narração do comediante Chris Rock, que conta como foi sua infância durante os anos 1980

Reprodução/CBS Studios Todo Mundo Odeia o Chris foi uma série norte-americana, produzida entre 2005 e 2009



A série “Todo Mundo Odeia o Chris” (2005-2009), que obteve muita popularidade no Brasil, ganhará uma versão, desta vez como desenho animado. Nesta terça-feira, 2, a CBS Studios e 3 Arts Entertainment anunciaram que vão produzir a animação, que será chamada de “Todo Mundo Ainda Odeia o Chris”. Aprovado pela MTV Entertainment Studios, o seriado será transmitido pela emissora Comedy Central e disponibilizada no catálogo do Paramount+. Assim como a versão original, o desenho animado terá produção e narração do comediante Chris Rock, que conta como foi sua infância durante os anos 1980. “Uma releitura desta série inovadora e aclamada pela crítica tem sido uma fonte de discussões criativas em nosso estúdio há muito tempo”, disse George Cheeks, presidente e CEO da CBS, em entrevista à Variety. “É emocionante unir forças com a 3 Arts e o gênio cômico de Chris Rock enquanto ele expande sua visão do show original neste novo formato inovador”, completou.