Luciano Huck entrega erro do filho ao ir votar: ‘Eleitor de primeira viagem’

Joaquim, filho mais velho do apresentador com Angélica, confundiu a fila e só percebeu depois de 40 minutos

Reprodução/Instagram/lucianohuck Joaquim é o filho mais velho de Luciano Huck e Angélica



O apresentador Luciano Huck contou que o filho mais velho, Joaquim, acabou se confundindo ao ir votar pela primeira vez neste domingo, 2. O jovem foi acompanhado pelo pai à zona eleitoral em que votam no Rio de Janeiro. “Foi a primeira vez que eu votei com meu filho. Meu filho de 17 anos, Joaquim, votou e pela primeira vez. Fui eu e ele. Eleitor de primeira viagem, ficou na fila errada”, contou o apresentador no “Domingão” rindo. Huck estava conversando com Joaquim pelo WhatsApp e disse que o jovem declarou: “Pai, minha fila está enorme”. O marido da apresentadora Angélica contou que respondeu: “Tá bom, filho, é assim mesmo”. No entanto, depois de 40 minutos, Joaquim percebeu que estava na fila errada e avisou o pai por mensagem. “É assim mesmo. Eleitor de primeira viagem acontece essas coisas”, comentou o comunicador, que conversava ao vivo com Déa Lúcia Vieira Amaral, mãe do ator Paulo Gustavo, e com o ator Luis Lobianco. Huck perguntou aos convidados se eles tinham passado muito tempo na fila para votar. Déa falou que ficou mais de meia hora: “Passei um pouquinho na frente porque tem [fila preferencial para] o idoso”. Já Lobianco disse que ficou apenas uns 20 minutos na fila.