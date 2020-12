Após bombar no TikTok, musical ‘Ratatouille’ chega à Broadway com Adam Lambert no elenco

Espetáculo criado no TikTok ganhou repercussão e vai ser montado de forma beneficente

Reprodução/Disney/TikTok 'Ratatouille: O Musical TikTok' será apresentado no dia 1º de janeiro



O elenco de “Ratatouille: O Musical TikTok” foi divulgado nesta semana e conta com nomes conhecidos como Adam Lambert, Kevin Chamberlin, Ashley Park e André De Shields, vencedor do Tony por seu papel em “Hadestown” em 2019. O rato Remy será vivido por Tituss Burgess e Alfredo Linguini será interpretado promissor Andrew Barth Feldman. O espetáculo saiu do TikTok e chegou à Broadway, mas será transmitido online no dia 1º de janeiro devido a pandemia. Segundo divulgado pelo Deadline, o show será beneficente e o valor arrecadado com os ingressos será destinado a ONG Actors Fund.

O musical foi criado por usuários do TikTok durante a pandemia e acabou viralizou na rede social – somando mais de 200 milhões de fãs em todo o mundo. Os números musicais foram criados por diversos tiketokers que se inspiraram na animação da Disney-Pixar “Ratatouille”, lançada em 2007. Todas as músicas foram compostas ou adaptadas ao estilo Broadway e os envolvidos no projeto também pensaram em como seria o cenário e usaram bonecos dos personagens para contar a história pela rede social. A Disney não está diretamente envolvida no projeto, mas teria apoiado a iniciativa de fazer essa apresentação especial.

Vale ressaltar que vários clássicos do estúdio já foram adaptados para os palcos da Broadway, como “Os Rei Leão”, “Aladdin”, “Frozen” e “A Bela e a Fera”. Caso a apresentação seja um sucesso, o espetáculo tem chance de ganhar uma produção com mais investimento em 2021. “Ratatouille” narra a história de Remy, um rato que mora em Paris e possui um paladar sofisticado. O sonho dele é se tornar um chef de cozinha e, ao conseguir se infiltrar em um dos restaurantes mais famosos de Paris, ele conta com a ajuda de Linguini para se manter escondido na cozinha e tornar seu sonho realidade.