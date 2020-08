Após petição, boneca de ‘Trolls 2’ acusada de incentivar a pedofilia será removida de lojas

O botão de ativação de voz do brinquedo foi colocado embaixo da saia da personagem e entre as suas pernas

Reprodução Brinquedo da personagem Poppy tinha botão em lugar inapropriado



A fabricante de brinquedos Hasbro decidiu retirar do mercado uma boneca do filme “Trolls 2” depois de uma petição que acusava o brinquedo de encorajar abuso infantil e pedofilia. A companhia anunciou que a “Poppy que canta e dá risada” será tirada das prateleiras de grandes empresas do varejo. Mais de 160 mil assinaturas foram conseguidas no pedido online. A boneca em questão foi desenvolvida para dar risadas quando sentada. No entanto, o botão de ativação de voz foi colocado embaixo da saia da personagem e entre as suas pernas.

Na petição, endereçada a lojas como Walmart, Amazon e Target, criada por Jessica McMains, a reclamação diz que “a sociedade está condicionando as crianças a pensar que pedofilia é algo normal. Não é ok algo assim em um brinquedo para crianças. Ele deve ser removido das dos estabelecimentos. O que ele fará nossas crianças inocentes pensarem? Que é divertido quando alguém toca nossas partes privadas? Que pedofilia e molestamento são ok?”

Em entrevista ao The Providence Journal, a representante da Hasbro, Julie Duffy, explicou a decisão da empresa. “A boneca foi desenhada para reagir quando colocada sentada, mas reconhecemos que a localização do sensor pode ser considerava inapropriada. Isso não foi intencional e vamos substituir a Poppy para quem a compou ou oferecer reembolso.”

A animação “Trolls 2”, que tem Anna Kendrick e Justin Timberlake como dubladores, teve sua estreia feita apenas nas plataformas de streaming, devido ao avanço do novo coronavírus que fechou cinemas ao redor do mundo.