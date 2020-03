Coronavírus: Universal vai lançar filmes nos cinemas e na TV simultaneamente

Reprodução "Trolls World Tour" ficará disponível sob demanda no dia de lançamento no cinema



Com cinemas fechando ou reduzindo sua capacidade devido ao coronavírus, a Universal Pictures decidiu tornar alguns de seus filmes ainda inéditos disponíveis para aluguel em casa no mesmo dia de seu lançamento previsto para as telonas.

O primeiro deles será “Trolls World Tour”, sequência da animação com Anna Kendrick e Justin Timberlake, que está previsto para estreia em 10 de abril nos Estados Unidos. Títulos que já estão em cartaz, como “A Caçada”, “O Homem Invisível” e “Emma”, terão lançamento antecipado no canal de vídeo on demand, para 20 de março.

De acordo com a Variety, os filmes ficarão disponíveis para aluguel por 48 horas, no valor de 20 dólares. Em mercados internacionais – como o Brasil – o preço será o mesmo.

Nos Estados Unidos, as bilheterias dos cinemas tiveram a pior arrecadação dos últimos 20 anos.

O setor audiovisual foi muito afetado pela pandemia, com filmes como “Velozes e Furiosos 9”, “Um Lugar Silencioso 2”, “Mulan” e “007: Sem Tempo Para Morrer” tiveram seus lançamentos adiados indefinidamente.