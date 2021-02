Após quatro horas fora do confinamento, Arthur volta para casa do ‘BBB 21’

Após receber um medicamento e reduzir o inchaço do local, a equipe médica conseguiu colocar o ombro do brother no lugar; Caio e Viih Tube também se machucaram durante a Prova do Líder

Reprodução/Rede Globo Arthur se machucou durante a última Prova do Líder



Arthur se lesionou durante a Prova do Líder na noite de quinta-feira, 19. O crossfiteiro foi retirado da dinâmica enquanto os outros confinados do “BBB21” ainda realizavam a prova. Na atividade, os brothers tinham que descer uma rampa com água e procurar cards de desodorantes Above, depois retornar para a rampa para encerrar a rodada. Ainda na segunda fase, Arthur deslocou o ombro. O affair de Carla Diaz recebeu atendimento e teve o seu braço imobilizado até o final da edição ao vivo. Em seguida, ele foi chamado para o confessionário e foi levado para o hospital.

O brother ficou cerca de quatro horas fora do confinamento. Ao voltar para a casa, por volta das cinco da manhã, Arthur contou que recebeu protetor ocular e máscara para ir até o hospital. “O protocolo foi todo bem feito. Protetor ocular, máscara e não vi nada. Não foi aqui. Demorou uns 35 minutos”, disse. Segundo o participante, após receber um medicamento e reduzir o inchaço do local, a equipe médica conseguiu colocar o ombro do brother no lugar. “Então, demorou pra caramba para reduzir. Eu estava com muita dor. Quase apaguei duas vezes na ambulância”, contou. “Fiz ressonância e tudo. Nunca fui tão bem atendido”, finalizou o instrutor. Por recomendação médica, Arthur ainda ficará com o ombro imobilizado por duas semanas.

Prova do Líder deixa mais dois brother machucados

Caio também se lesionou durante a prova do líder. O fazendeiro torceu o pé, mas conseguiu finalizar a dinâmica, terminando entre os três finalistas, que deverão entrar em consenso para indicar algum participante ao paredão. Após a atividade, o brother sentiu muita dor e necessitou da ajuda de Rodollfo para tomar banho. Depois de tomar banho em uma cadeira por não conseguir ficar em pé, os confinados enfaixaram o pé de Caio. Em seguida, em uma cena icônica, Rodolffo carregou o amigo nas costas para levá-lo até o confessionário. Durante o atendimento, o fazendeiro recebeu uma injeção e teve seu pé imobilizado para que a equipe médica pudesse acompanhar a evolução da lesão. Depois do tratamento, Caio precisou da ajuda do amigo sertanejo e do rapper Projota para se locomover com a bota ortopédica.

Viih Tube, que tem um piercing no mamilo esquerdo, machucou a região durante a prova. “Não é inflamado. Tá sangrando. Rasgou mesmo”, contou a youtuber. De acordo com ela, a ferida está aberta. Quem manda ser sexy no Big Brother em prova do líder? Quer tudo também?”, brincou a influencer.

