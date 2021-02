‘BBB 21’: Sarah volta do paredão e vence a prova do líder

Consultora de marketing superou disputa com Gil, Fiuk e Caio

Reprodução Sarah é a nova líder



Na noite desta quinta-feira, 18, teve a nova Prova do Líder no Big Brother Brasil 2021. A então líder, Karol Conká tinha um veto para a prova e tirou a Juliette da disputa e a classificou para a Prova do Anjo. Durante a atividade, os brothers tinham que descer uma rampa com água e procurar cards de desodorantes Above, depois retornar para a rampa para encerrar a rodada. Quem venceu foi Sarah. Fiuk, Gil e Caio foram os outros finalistas que irão indicar um brother ao paredão. Na distribuição das pulseiras, a líder escolheu Gil, Fiuk, Juliette, Caio e Rodolffo.

Na dinâmica do paredão desta semana, os três finalistas da Prova do Líder terão que entrar em consenso para indicar algum participante ao paredão. O outro indicado será pelo Líder, restando duas vagas entre os mais votados da casa. Dessa vez haverá prova bate e volta e o paredão será triplo.