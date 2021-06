Arcrebiano é o quinto eliminado do programa ‘No Limite’

Eliminação foi antecipada em virtude do jogo da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo contra o Paraguai

Na noite desta segunda-feira, 7, o participante Arcrebiano foi o quinto eliminado do programa “No Limite”, da TV Globo. A eliminação desta semana aconteceu um dia antes do normal por conta do jogo da Seleção Brasileira contra o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será disputado nesta terça-feira, 8. Antes de ser eliminado, o participante declarou que estava propenso a sair do programa por dificuldades causadas pela escassez de comida. O ex-participante do ‘BBB’ recebeu quatro votos e deixou a disputa pelo prêmio de R$ 500 mil. Com isso, a equipe Calango fica com cinco participantes, um a menos que a equipe Carcará. Além de Arcrebiano, Jéssica também recebeu um voto.