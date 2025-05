Ari Aster rebate críticas de ‘Eddington’, lançado no Festival de Cannes: ‘Sabíamos que dividiria opiniões’

Representação satírica dos personagens progressistas foi um dos pontos mais contestados por muitos críticos

O mais recente filme de Ari Aster, intitulado Eddington, gerou controvérsias durante sua exibição no Festival de Cannes. A trama se desenrola em uma pequena cidade americana durante a pandemia de Covid-19, abordando as reações de diferentes grupos políticos em 2020. Essa abordagem provocou uma divisão significativa entre os críticos, que têm opiniões divergentes sobre a obra.

Atualmente, Eddington apresenta uma taxa de aprovação de 67% no Rotten Tomatoes, o que representa a menor avaliação entre os filmes do diretor. Aster comentou sobre as críticas, afirmando: “Eu sabia o que estava fazendo e sabíamos que dividiria opiniões”, disse Aster ao The New York Times. A representação satírica dos personagens progressistas foi um dos pontos mais contestados por muitos críticos.

O cineasta também manifestou sua preocupação com a sensação de impotência que permeia a sociedade contemporânea. Ele enfatizou a necessidade de reconectar as pessoas para fomentar uma ação coletiva. A narrativa do filme gira em torno de um prefeito progressista, interpretado por Pedro Pascal, que se vê em conflito com o xerife local, vivido por Joaquin Phoenix, devido às suas políticas durante a crise sanitária. Eddington está programado para estrear nos cinemas dos Estados Unidos no dia 18 de julho. No entanto, ainda não há uma data definida para o lançamento do filme no Brasil.

*Reportagem produzida com auxílio de IA