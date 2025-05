‘O Agente Secreto’: qual a história do filme nacional que brilhou em Cannes?

O longa deve chegar no segundo semestre no Brasil; elenco reúne grandes nomes como Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido e Gabriel Leone

Divulgação/ MK2 Productions Wagner Moura estrela o filme brasileiro "O Agente Secreto"



O Agente Secreto brilhou no 78º Festival de Cannes e fez o brasileiro reacender a esperança de uma nova temporada de torcida no Oscar. O filme deu a Wagner Moura o prêmio de Melhor Ator e também de Melhor Diretor para Kleber Mendonça Filho. Mas, afinal, qual é a história do filme nacional que está rendendo elogios da crítica?

Ambientado no Recife, em 1977, O Agente Secreto acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna a Recife após anos fora em busca de paz, apenas para descobrir que sua cidade natal esconde perigos e segredos inquietantes. O elenco do thriller político reúne ainda grandes nomes do cinema brasileiro, incluindo Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Roberto Diogenes, Hermila Guedes, entre outros grandes artistas.

Após a exibição, o filme foi ovacionado por 13 minutos pela plateia presente. A previsão é que o longa chegue nos cinemas brasileiros no segundo semestre.