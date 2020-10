Arnold Schwarzenegger passa por cirurgia cardíaca e diz estar ‘fantástico’

No fim da tarde desta sexta-feira, 23, o ator Arnold Schwarzenegger, famoso pela franquia “Exterminador“, postou uma foto em seu Twitter diretamente da cama de um hospital após sair de uma cirurgia cardíaca. O procedimento foi realizado em Cleveland para substituir sua válvula aórtica. De acordo com o seu relato, ele passa bem. “Graças à equipe da Cleveland Clinic, tenho uma nova válvula aórtica para acompanhar a minha nova válvula pulmonar da minha última cirurgia. Me sinto fantástico e já tenho andado pelas ruas de Cleveland curtindo suas incríveis estátuas. Obrigado a todos os médicos e enfermeiras da equipe!”, escreveu.

Arnold passou por uma primeira cirurgia para substituir a válvula aórtica do coração em 1997. Em 2018, ele passou por uma nova operação, dessa vez para substituir uma válvula pulmonar. Aos 73 anos, o ator e fisiculturista tem cinco filhos e está solteiro desde 2017 quando terminou o casamento com Maria Shriver, eles estavam juntos desde 1986.

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA

— Arnold (@Schwarzenegger) October 23, 2020