MC Kallebe, criador do bordão ‘bigodin finin, cabelin na régua’, morre afogado no RJ

Corpos de jovem de 12 anos e amigo foram localizados no rio Ururaí, em Campos dos Goytacazes (RJ)

Reprodução/Instagram/kallebeoriginal Funkeiro mirim foi apadrinhado por MC Bin Laden em parceria de 2018, que resultou em verso famoso utilizados por vários artistas



O corpo do funkeiro mirim Kalleb Oliveira, conhecido como MC Kallebe, foi encontrado nesta sexta-feira (23). Ele e um amigo, identificado apenas como Léo, desapareceram na tarde de ontem ao pularem no rio Ururaí, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. O artista tinha 12 anos e, em 2018, ficou conhecido pela parceria “Cabelin na régua” com MC Bin Laden. Nas redes sociais, o jovem se identificava como “criador do bordão ‘bigodin finin e cabelin na régua'”, em referência ao estilo de barba e cabelo usados em bailes funks. O verso ficou nacionalmente conhecido na voz de Kevin, o Chris, no hit “Vamos Para a Gaiola“.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado sobre o desaparecimento dos meninos aconteceu ontem por volta das 16h40. No local, eles encontraram somente as bicicletas deles e iniciaram as buscas. Na manhã desta sexta, localizaram os corpos dos jovens, já reconhecidos pelos familiares. Ontem, MC Bin Laden chegou a pedir ajuda nas redes sociais para localizar o menino. “Família peço oração de quem puder pelo o Kallebe, criador do meme ‘bigodin finin cabelin na régua’. Hoje é usada e milhares de música de sucesso de vários artistas. Não temos 100% de informação, mas dizem que ele está desaparecido e talvez se afogou quando entrou no rio. Não acharam o corpo e creio que temos uma chance de que ele esteja vivo”. Na tarde de hoje, Bin Laden compartilhou uma foto tomando sorvete com MC Kallebe e a legenda “descanse em paz”.