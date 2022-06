Arthur Aguiar esclarece se foi rejeitado pela Globo: ‘Cansado de ficar calado’

Especulações começaram após ser divulgado que a equipe do cantor tentou negociar com o Multishow para ele apresentar o ‘TVZ’, mas a emissora declinou

Reprodução/Instagram/arthuraguiar Arthur Aguiar negou que foi recusado para apresentar o 'TVZ', no Multishow



O ator e cantor Arthur Aguiar decidiu se pronunciar sobre os rumores que ele foi rejeitado pela Globo. As especulações de que o vencedor do “BBB 22” não estabeleceu uma boa relação com a emissora começaram após ser noticiado pelo colunista Lucas Pasin, do UOL, que a equipe do marido de Maíra Cardi tentou negociar com o Multishow, canal pago que faz parte do grupo Globo, para ele apresentar uma temporada do “TVZ”, mas a proposta foi recusada por causa da rejeição que Arthur sofreu ao deixar o reality. Nos stories do Instagram, o ex-BBB comentou sobre o assunto.

“Eu ia ficar calado, mas estou cansado de ficar calado e ficarem inventando coisas ao meu respeito. Obrigado, Multishow, por ter se posicionado e desmentido mais uma notícia mentirosa ao meu respeito”, publicou o ator. Na publicação compartilhada por Arthur, o Multishow teria declarado que possui “uma ótima relação” com o artista, que vem tentando emplacar sua carreira de cantor após deixar o reality da Globo, e que “seria um prazer tê-lo como apresentador do ‘TVZ’”. O que estaria impedindo isso é que “já existe uma grade de nomes definidos para o programa até o final do ano”. A Jovem Pan entrou em contato com o Multishow, mas ainda não obteve retorno.