Artistas prestam homenagens a Francisco Cuoco: ‘Inspirou gerações’

O anúncio da morte de Francisco Cuoco comoveu atores que tiveram o prazer de contracenar com o ator paulista. Nascido no Brás, em São Paulo, Cuoco, um dos maiores galãs da telenovela brasileira, morreu nesta quinta-feira (19), aos 91 anos. Segundo a família, a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. O ator enfrentava complicações de saúde derivados de uma infecção nos rins, algo que o deixou com dificuldades de locomoção. Ele estava internado há 20 dias no Hospital Israelita Albert Einstein. Com quase 70 anos de carreira, Cuoco atuou no teatro, cinema e televisão. A ministra da Cultura, usou o Twitter para presta sua homenagem. Margareth Menezes escreveu: ‘Recebo com tristeza a notícia da partida de Francisco Cuoco. Um gigante da nossa teledramaturgia, dono de uma carreira linda e memorável. Um artista que nos marcou com seu talento e carisma. Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos que se emocionaram com sua arte.’

Por meio do Instagram, o ator Selton Mello escreveu: “Descanse em paz, mestre Cuoco. Uma honra imensa ter cruzado seu caminho. Seu fã eterno.”. Marcelo Serrado também deixou sua nota de pesar: “Quando eu comecei na TV, eu era muito fã do Cuoco e depois fizemos juntos algumas coisas na TV. Sempre gentil e querido comigo e com todos. Se foi um dos grandes. Obrigado por tudo, pelo seu talento!”, escreveu. Miguel Falabela escreveu: “Foi-se Francisco Cuoco, cai o pano para este ator que habitou o imaginário de todos nós por tantos anos. Por trás da lendária figura do eterno galã, havia um homem sensível, um colega engraçado e espirituoso e um profissional de primeira. Demos muitas gargalhadas juntos. Vai deixar saudade. Um beijo, querido. Siga na direção da luz!”, escreveu.

Confira outras homenagens para Cuoco:

“Hoje perdemos um grande ator dos palcos e das telas: Francisco Cuoco. Ele começou no TBC (Teatro Brasileiro de Comédia) e posteriormente fez parte do Teatro dos Sete, companhia teatral de Fernanda Montenegro e Fernando Torres. Depois passou pelos teleteatros (que resgatamos na segunda e terceira fotos), chegando à televisão, onde ficou eternizado durante gerações. Nossos sentimentos à família, aos amigos e aos fãs.”, escreveu a atriz Nathalia Timberg.

“Nos deixou hoje um dos maiores atores da nossa televisão. Francisco Cuoco foi um ícone, um artista que inspirou gerações e levou emoção a milhões de lares. Fica a saudade e a eterna admiração. Meus sentimentos à família, amigos e admiradores”, disse Walcyr Carrasco.

“Franciso Cuoco, um dos maiores ícones da TV e um dos mais amados pelo público, partiu em paz. O ator que acumulou uma legião de fãs era também um cara muito querido pelos colegas. Deixamos aqui nossa mensagem de carinho e nossos sentimentos à família. Que sua passagem seja de Luz!”, Bruna Lombardi.

“Francisco Cuoco partiu hoje, anos 91 anos (1933-2025) 💫 Um dos grandes galãs das telenovelas brasileiras — descanse em paz… Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs desse ator que marcou gerações.”, Kiko Mascarenhas.

“É com profunda tristeza que nos despedimos de Francisco Cuoco, um ator que deixou uma marca indelével na televisão brasileira. Com sua presença carismática e talento excepcional, ele deu vida a personagens inesquecíveis em novelas como ‘Selva de Pedra’, ‘O Astro’ e ‘Pecado Capital’, tornando-se um ícone da dramaturgia brasileira, especialmente ao lado da genial Janete Clair. Sua atuação em ‘O Outro’, de Aguinaldo Silva, onde interpretou dois personagens distintos, Paulo Della Santa e Denizard de Mattos, é um testemunho de sua versatilidade e dedicação à arte. Tive o privilégio de trabalhar ao lado dele nessa novela, onde tive o prazer de ser sua filha, e pude testemunhar de perto seu talento e profissionalismo. Sua contribuição para a televisão brasileira será lembrada por gerações, e seus personagens continuarão a emocionar e inspirar o público. Que Deus o receba em sua nova jornada espiritual, amigo querido, e que sua memória permaneça viva em nossos corações. Gratidão por tudo o que nos proporcionou. Meus sentimentos a toda família!”, Beth Goulart.

“Muito triste, um grande ator, grande amigo, grande sagitariano, alegre, Feliz tão querido, muita luz no seu caminhar meu querido, meu profundo pesar aos filhos e amigos, tão querido nosso Cuoco!!!”, Elizabeth Savala.

“Selva de Pedra, Pecado Capital, O Astro. Alguns trabalhos do incrível Francisco Cuoco que hoje infelizmente faleceu. Fique em paz ( foto no #altashoras )”, Serginho Groisman.

“Todo meu carinho e respeito ao grande artista Francisco Cuoco. Missão cumprida amigo. Descanse em paz. Vc é GIGANTE”, Emilio Orciollo Netto.