Morre aos 91 anos o ator Francisco Cuoco, um dos grandes galãs da TV brasileira

Ator enfrentava complicações de saúde derivados de uma infecção nos rins, algo que o deixou com dificuldades de locomoção; causa da morte não foi divulgada

Morreu nesta quinta-feira (19), aos 91 anos, o ator Francisco Cuoco. Ele estava internado há 20 dias no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O ator enfrentava complicações de saúde derivados de uma infecção nos rins, algo que o deixou com dificuldades de locomoção. A causa da morte não foi divulgada. Ao longo dos quase 70 anos de carreira, Cuoco, nome de destaque na televisão brasileira, interpretou galãs de sucesso nas telenovelas, entre elas as versões originais de “Selva de pedra” (1972) e “Pecado capital” (1975). Nascido no Bairro do Brás, em São Paulo, e filho do feirante italiano Leopoldo Cuoco, ajudava pai no trabalho e chegou a cursar Direito, mas optou pela dramaturgia, onde enfileirou trabalhos de sucesso num período em que a TV ainda engatinhava no país.

Estreou em espetáculos do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), passou pela companhia Teatro dos Sete, e foi premiado em 1964 pela Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA) como melhor ator coadjuvante na peça “Boeing-boeing”. Sua estreia na televisão em 1963, no programa “Grande Teatro Murray”, dirigido por Sérgio Britto, na TV Rio. Sua primeira novela foi na Record, na dramaturgia ‘Renúncia’. Passou pela Tupi, TV Excelsior e TV Globo.