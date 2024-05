Ator americano Kevin Spacey nega novas acusações de agressão sexual

Documentário ‘Spacey Unmasked’ será exibido na próxima semana com dez novas denúncias contra o ator americano

Divulgação/Netflix No ano passado, o protagonista de "House Of Cards" foi absolvido em um julgamento de grande repercussão em Londres, após acusações de agressão sexual cometidas por quatro homens.



O ator americano Kevin Spacey negou novas acusações de agressão sexual antes da transmissão, na próxima semana, de um documentário com depoimentos de alguns homens contra ele. Nesta produção, intitulada “Spacey Unmasked”, que será transmitida em duas partes nas próximas segunda e terça-feira no canal britânico Channel 4, dez homens contam seus relatos sobre atos inadequados do ator. Spacey, de 64 anos e com dois Oscar no currículo, foi absolvido da acusação de agressão sexual em julgamentos nos Estados Unidos e no Reino Unido. Em entrevista publicada nas redes sociais com o jornalista britânico Dan Wootton, o astro negou as novas acusações. “Assumo total responsabilidade pelo meu comportamento e ações passadas, mas não posso e não quero assumir responsabilidade ou pedir desculpas a qualquer pessoa que tenha inventado coisas sobre mim ou histórias exageradas sobre mim”, diz ele nesta mais de uma hora de vídeo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Spacey reconhece ter tido relações sexuais com homens “que pensavam em progredir na carreira tendo uma relação comigo”, mas “nunca disse a ninguém que o ajudaria na sua carreira em troca de favores sexuais”, defende-se, acusando o canal de ter dado apenas sete dias para dar a sua versão dos fatos, que em alguns casos datam de quase 50 anos. No ano passado, o protagonista de “House Of Cards” foi absolvido em um julgamento de grande repercussão em Londres, após acusações de agressão sexual cometidas por quatro homens. Também acusado de agressão sexual nos Estados Unidos, Spacey foi considerado inocente em 2022 por um tribunal civil de Nova York. Em 2019, as acusações foram retiradas em outro caso.

*Com informações da AFP