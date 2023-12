Cantor gospel Pedro Henrique morre aos 30 anos após infarto em apresentação

Gravadora responsável pela carreira do artista lamentou a morte: ‘Seu legado permanecerá’

Reprodução/Instagram/@todahmusic Pedro Henrique é pai de bebê de um mês



O cantor Pedro Henrique morreu na noite de quarta-feira, 13, em Feira de Santana, na Bahia, aos 30 anos. Sucesso da música gospel, o artista se apresentava na cidade quando sofreu um infarto durante apresentação. A informação foi confirmada pela gravadora do artista, a Todah Music, que lamentou o falecimento nas redes sociais. “Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai super dedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso: ‘Pedro é simples, é crente! Que sorriso! Que simpatia! Que voz! O tipo de gente da gente, que é muito bom ter por perto!'”, diz nota oficial da empresa. “As canções na sua voz não morrerão e o seu legado permanecerá através de sua esposa, de sua filhinha Zoe e de tantas vidas que foram e serão alcançadas por Cristo através dos registros da sua voz”. Morador do Rio de Janeiro, Pedro era casado com a influenciadora Suillan Barreto e é pai de um bebê de um mês.