Ator de ‘Game of Thrones’ aparece irreconhecível em nova série da BBC; veja foto

Jack Gleeson, que interpretou o Rei Joffrey no sucesso da HBO, está no elenco de ‘Os Cinco’

Divulgação/ HBO Jack Gleeson fez o Rei Joffrey na série de sucesso mundial da HBO



O ator Jack Gleeson, que interpretou o Rei Joffrey, na série ‘Game of Thrones’, apareceu irreconhecível em imagens da série ‘The Famous Five’ (Os Cinco), da BBC. A adaptação do livro infantil de Enid Blyton ainda não tem data de estreia. Jack interpreta o personagem Wentworth. Além de Gleeson, Elliott Rose, Kit Rakusen, Diaana Babnicova, Ann Akinjirin, James Lance, Diana Quick e Flora Jacoby Richardson estão confirmados no elenco. Após interpretar o Rei, Jack também participou de Out of Her Mind (2020) e Rebecca’s Boyfriend (2021).

Confira a imagem abaixo: