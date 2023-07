Dedé Santana deixa escapar valor que Renato Aragão tem guardado em banco: ‘É milionário’

Humorista também falou que, diferente de Didi, ele analisa primeiro o projeto e só depois se preocupa com a quantia que está sendo oferecida

Reprodução/YouTube/CanalPodC Dedé Santana expôs quantia que Renato Aragão guarda em banco



O humorista Dedé Santana revelou que seu ex-parceiro de trabalho, Renato Aragão, também conhecido como Didi Mocó, guarda uma quantia milionária no banco. O assunto veio à tona quando o ex-Trapalhão relembrou sua parceria profissional com o humorista. Segundo Dedé, eles estrelaram juntos cerca de oito filmes que foram sucesso de bilheteria. Além disso, eles eram líderes de audiência na TV com o extinto “Os Trapalhões”. Na visão de Dedé, Renato soube aproveitar bem essa época e fez seu pé de meia. “Ele é milionário [atualmente]. Eu vi outro dia, ele está com R$ 180 milhões no banco. Fora o que ele tem [de bens], mas não vou dizer”, declarou o artista no podcast “PodC”.

Durante o papo, Dedé também comentou que Didi sempre foi mão fechada. “Sou diferente do Renato. Eu primeiro quero saber o que eu vou fazer para depois saber o que eu vou ganhar. O Renato quer saber primeiro quanto vai ganhar para depois fazer. A gente tem uma mentalidade diferente”, falou, enfatizando que isso não era uma crítica ao amigo. “Ele não tem culpa disso, ele tinha a empresa dele, e nós tínhamos a nossa. Eu tratava do meu lado, ele tratava do lado dele. Eu nunca tive essa coisa, o que eu estava ganhando para mim estava bom, o Renato não. Ele tinha um irmão, Paulo Aragão, que sabia administrar muito bem isso”, finalizou.