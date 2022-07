Ator de ‘Power Rangers’ é condenado à morte por duplo assassinato

John Julius Jacobson Jr. teve a ajuda da mulher e três amigos para atacar velejadores em 2004

Reprodução John Julius era o ranger vermelho na série de Power Rangers



John Julius Jacobson Jr., intérprete do ranger vermelho na série Power Rangers (1993-1996), foi condenado à morte nesta sexta-feira, 22, por atacar e matar dois velejadores em Newport Beach Harbor, Califórnia, em 2004. Tom e Jackie Hawks nunca foram encontrados. O ex-ator de 42 anos se mostrou interessado em comprar o iate da dupla, no dia do teste John, sua esposa e mais três cúmplices atacaram os velejadores, os amarraram e pediram para assinar documentos da venda do iate. Os dois foram amarrados em âncoras e jogados vivos ao mar. A decisão da Justiça foi de pena de morte por injeção letal, porém o Estado da Califórnia suspendeu a pena de morte, então John irá seguir no corredor da morte até o fim da vida.