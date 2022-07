Millie Bobby Brown e Rupert Grint vêm a São Paulo para festival de cultura pop

‘Eleven’ e ‘Rony Weasley’ estão na lista de atrações do UCCONX, que acontece entre os dias 27 e 31 de julho, no Complexo do Anhembi

Reprodução/ Instagram Atores participarão de painéis e terão encontro com fãs



Millie Bobby Brown, a Eleven de “Stranger Things”, e Rupert Grint, o Rony Weasley de “Harry Potter”, estarão em São Paulo no fim do mês de julho para o festival UCCONX. O evento reúne os universos Asian, Comics, Cosplay, Gamer e Filmes e Séries, além de ter um espaço Urbano. Acontecerá entre 27 a 31 de julho, das 10h às 22h (horário de Brasília), no Complexo do Anhembi, na zona norte da capital. Tanto Millie como Rupert participarão de painéis para falar de suas carreiras e personagens, além de interagir com os fãs no “meet & greet”. A interprete de Eleven estará no evento nos dias 30 e 31 (sábado e domingo). Os ingressos custam R$ 400 inteira e R$ 200 meia. O “passaporte” para todos os dias custa R$ 1.200 inteira e R$ 600 meia. Também estão relacionados para o evento o ator George Takei, de “Star Trek”, Nobru, Sandro Dias, Jottappê e muito mais. Para comprar as entradas, clique aqui.