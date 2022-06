Ator de ‘Stranger Things’ diz que fim da 4ª temporada é ‘só carnificina’

Joseph Quinn, que dá vida a Eddie Munson, atiçou os fãs sobre os últimos episódios do dia 1º de julho

Reprodução/ Netflix Joseph Quinn dá vida ao rockeiro Eddie Munson, que conquistou os fãs na 4ª temporada



Joseph Quinn, intérprete do rockeiro Eddie Munson, atiçou a curiosidade dos fãs de Stranger Things ao dizer que o fim da 4ª temporada será “apenas carnificina”. Os últimos dois episódios da temporada saem em 1º de julho na Netflix e o conteúdo é segredo total. “Eles têm minha família amarrada em algum lugar e se eu estragar alguma coisa, nunca mais os verei”, brincou o ator. “A escala e a ambição são surpreendentes. Todas as sementes que foram plantadas dão frutos e é apenas uma carnificina. Você sabe que o final é de duas horas e meia, certo? Terminar com esse episódio monstruoso de longa-metragem é muito ousado”, revelou. Quinn deixou no ar uma possível cena de Eddie com uma guitarra. Perguntado se o seu personagem, que virou um dos queridinhos dos fãs, irá seguir na quinta temporada, Quinn disse. “Vou ficar furioso se não me trouxerem de volta. Eu adoraria, se eles me aceitarem”, comentou. Dá para ficar tranquilo pensando que Eddie não será a vítima da vez?