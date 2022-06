Conheça Luana Bertolucci, a nova jogadora do Corinthians feminino

Atleta de 29 anos foi anunciada nesta segunda-feira, 20, com ‘honras’ vindo do Paris Saint-Germain

Reprodução/ Instagram @luanabertolucci10 Luana, de 29 anos, se apresenta ao Corinthians em 1º de julho



O Corinthians surpreendeu nesta segunda-feira, 20, com o anúncio de Luana Bertolucci para a equipe feminina. Em uma série de postagens nas redes sociais, o time fez mistério e o anúncio foi feito em vídeo com a participação de funcionários do clube. Luana, de 29 anos, estava no Paris Saint-Germain, da França, e é um dos nomes principais do meio de campo da seleção brasileira. Essa é a segunda vez que ela passa pelo time, sendo a primeira vez em 2009 quando tinha apenas 16 anos. De lá pra cá, Luana se destacou na modalidade. Ela defendeu o Centro Olímpico até 2014, quando se mudou para o Avaldsness IL, da Noruega, onde ficou por quatro anos. Em 2019 se mudou para a Coreia do Sul e fez uma grande temporada com o Jeonbuk, fazendo 22 jogos e oito gols. Com o destaque ela se mudou para o Paris e ficou três temporadas tendo feito ao todo 21 jogos e 4 gols, no ano passado teve uma lesão no joelho e ficou oito meses longe dos gramados. A partir de 1º de julho integra o elenco do Corinthians.

Recorrente nas convocações para a seleção, Luana vestiu a amarelinha na Copa do Mundo de 2019 e se destacou ‘comandando’ o meio de campo. Ela foi convocada para a Copa América que será disputada em julho. A primeira fala de Luana como uma ‘braba’ foi breve, mas entusiasmada. “Fiel, estou muito animada e feliz em fazer parte desse bando de Loucos. Vai Corinthians”, disse ao site oficial. Brigando para mantér a tríplice coroa, o Corinthians tem sofrido com as lesões. Ao todo, 11 jogadoras estão no departamento médico. Com o nível de competição muito alto nesta temporada, reforços são bem-vindos.