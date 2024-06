Ator Eddie Murphy confirma lançamento de ‘Shrek 5’ para 2025

Além da nova produção da franquia, dublador confirmou que o personagem ‘Burro’, melhor amigo do ogro, ganhará seu próprio filme

Reprodução/Youtube No total, os quatro filmes de Shrek arrecadaram à DreamWorks mais de US$ 2,9 bilhões



O ator Eddie Murphy, dublador do personagem “Burro”, confirmou uma nova produção da franquia “Shrek” em entrevista ao portal norte-americano Collider, nesta segunda-feira (24). “Nós começamos a trabalhar no novo filme há quatro ou cinco meses. Eu gravei todo o primeiro ato, e vamos retornar ainda este ano para finalizar”, disse Murphy. Além do novo filme de Shrek, o ator confirmou que o Burro ganhará seu próprio filme. “Shrek vai sair, e então o Burro terá seu próprio filme. Nós faremos um filme do Burro. Então vamos fazer Shrek e o Burro”, contou. Segundo Murphy, a ideia é gravar o filme do personagem logo após finalizar “Shrek 5”, que deve estrear em 2025.

A produção de “Shrek 5” foi mencionada pela primeira vez em 2016, com lançamento previsto para 2019. Em 2023, Chris Meledandri, fundador da produtora responsável pela franquia e chefe dos empreendimentos de animação da Universal, revelou que o projeto ainda estava em negociações com o elenco original. O último filme lançado, “Shrek Para Sempre”, de 2010, faturou mais de US$ 750 milhões nas bilheterias. No total, os quatro filmes de Shrek arrecadaram à DreamWorks mais de US$ 2,9 bilhões.

Veja o trailer de “Shrek para Sempre”: