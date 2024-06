Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan são fotografadas nos bastidores de ‘Sexta-Feira Muito Louca 2’

Novidade para os fãs da Disney e do filme “Sexta-feira muito louca”. A continuação da obra chegará aos cinemas em 2025, e contará com a atuação das atrizes Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, que interpretaram mãe e filha na primeira produção e seguirão nestes papéis em “Sexta-feira muito louca 2”. Além delas, Julia Butters e Manny Jacinto também foram confirmadas no longa, que tem a direção de Nisha Ganatra e produção de Andrew Gunn, que também dirigiu o primeiro filme. Nas redes sociais, internautas foram à loucura com a novidade e comemoraram muito na foto oficial compartilhada pela Disney. O ator Jhon Stamos brincou na publicação e perguntou se poderia fazer uma participação especial na produção. Ainda sem data de estreia, a produção contará a a história da filha Lohan (Anna Coleman) e da mãe Curtis (Tess Coleman), bem como Christina Vidal Mitchell (Maddie), Haley Hudson (Peg), Stephen Tobolowsky (Sr. Bates), Rosalind Chao (Pei-Pei) e Lucille Soong (Mãe de Pei-Pei).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Walt Disney Studios (@disneystudios)