Atriz de Pantera Negra e Vingadores sofre grave acidente em Nova York

Carrie Bernans foi atropelada durante as festividades de fim de ano nos Estados Unidos; ela está internada no hospital e uma vaquinha virtual foi criada para ajudar nos custos do tratamento

Reprodução / Instagram @777patricialee Carrie Bernans foi atropelada durante as festividades de fim de ano em Nova York, nos Estados Unidos



A atriz e dublê Carrie Bernans, conhecida por seu trabalho nos filmes “Pantera Negra” e “Vingadores: Ultimato”, sofreu um grave acidente de atropelamento durante as festividades de fim de ano em Nova York, nos Estados Unidos. A notícia foi divulgada pela própria atriz, que compartilhou uma foto de seus ferimentos chocantes no hospital, deixando seus fãs preocupados. Segundo relatos da mãe de Carrie, Patricia Lee, no Instagram, o acidente ocorreu quando um homem, que estava sendo perseguido pela polícia, colidiu com vários carros antes de atingir uma barraca de comida onde a atriz e uma amiga estavam próximas.

No momento do impacto, Carrie foi arremessada para debaixo da barraca e ficou inconsciente. Ela precisou passar por uma cirurgia devido a múltiplas fraturas, ossos quebrados e dentes lascados. Apesar dos graves ferimentos, Patricia afirmou que sua filha está grata por estar viva e pediu aos fãs que mantenham Carrie em seus pensamentos e orações durante sua recuperação. Além disso, uma amiga da atriz, Milian Zoe, anunciou a criação de uma vaquinha virtual para ajudar nos custos dos tratamentos médicos e hospitalares, considerando também o tempo que ela ficará afastada do trabalho.