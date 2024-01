Djokovic volta a sentir dores no punho e perde invencibilidade de 43 jogos na Austrália

Número um do mundo precisou de atendimento médico para tentar aliviar o desconforto, mas não conseguiu reverter a situação

COLIN MURTY / AFP Djokovic sentiu dores no punho em partida pela United Cup



A Austrália saiu na frente na United Cup ao vencer a Sérvia por 1 a 0 nas quartas de final. O destaque da partida foi a derrota do sérvio Novak Djokovic para o australiano Alex De Minaur por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4. O sérvio, que vinha de uma sequência de 43 jogos invicto em solo australiano, sentiu fortes dores no punho direito durante o confronto. O número um do mundo precisou de atendimento médico para tentar aliviar o desconforto, mas não conseguiu reverter a situação. Em entrevista coletiva após a partida, Djokovic reconheceu a superioridade de De Minaur e parabenizou o adversário pelo desempenho. Ele admitiu que não estava no seu melhor nível, mas destacou a qualidade do jogo do australiano. Além disso, Djokovic aproveitou a ocasião para reclamar do atendimento médico da competição, afirmando que pediu um tempo, mas foi informado de que só poderia ser atendido se já tivesse uma lesão pré-existente. Djokovic já havia sentido dores no punho no jogo anterior contra Jiri Lehecka no confronto contra a República Tcheca onde ficou de fora da dupla mista. Essa foi apenas a segunda vez que ambos se enfrentaram em jogos do circuito. No primeiro encontro, no Aberto da Austrália do ano passado, o sérvio saiu vitorioso. No entanto, o australiano vem mostrando evolução e acumula agora sua 15ª vitória contra jogadores do top 10 na carreira. Essa foi sua segunda vitória nesta temporada, já que também derrotou o americano Taylor Fritz na United Cup. Além da derrota de Djokovic, a Austrália também venceu no confronto feminino contra a Sérvia. A australiana Ajla Tomljanovic derrotou Nataljia Stevanovic por 2 sets a 0. Com esses resultados, a Austrália abriu vantagem sobre a Sérvia nas quartas de final da United Cup.