Globo define futuro de Patricia Poeta após polêmicas com Manoel Soares

Apresentadora do ‘Encontro’ tem sofrido com críticas pela forma como comanda a atração matinal

Reprodução/Instagram/patriciapoeta Patricia Poeta teve contrato renovado com a Globo e deve seguir no 'Encontro'



Mesmo com as recentes polêmicas envolvendo Patricia Poeta no comando do “Encontro”, a Globo optou por renovar o contrato da apresentadora. A jornalista deve seguir na emissora até 2026. A informação foi divulgada pelo Observatório da TV e confirmada pela Jovem Pan. O futuro da ex-âncora do “Jornal Nacional” parecia incerto na Globo, uma vez que Patricia tem enfrentado recorrentes críticas nas redes sociais pela forma como divide a apresentação ao “Encontro” com Manoel Soares. Um dos momentos que mais repercutiu aconteceu no programa do último dia 3 de março, quando ela cortou ao vivo uma fala do co-apresentador. A expressão feita por Manoel no momento aumentou os rumores de que existe um clima tenso entre eles nos bastidores da atração. Na ocasião, Patricia definiu o episódio como uma “uma casualidade” que pode acontecer em um programa ao vivo. A decisão de manter Patricia no comando do programa que herdou de Fátima Bernardes está possivelmente relacionada aos bons índices de audiência do “Encontro”, algo que, consequentemente, atrai mais anunciantes para a atração matinal. A Jovem Pan entrou em contato com a Globo para saber se a emissora vai se posicionar sobre o assunto, mas ainda não obteve retorno.