Atriz e diretora Bárbara Paz integrará júri no Festival de Veneza

A atriz brasileira Bárbara Paz foi selecionada para fazer parte do júri internacional da “Ópera Prima de Veneza”, anunciou no último sábado (20), o Festival de Cinema de Veneza, cuja 81ª edição acontece de 28 de agosto a 7 de setembro. A organização do Festival revelou hoje os nomes dos membros dos júris das seções Horizontes, que será presidida pela diretora e roteirista americana Debra Granik, e Ópera Prima de Veneza “Luigi De Laurentiis”, com o crítico de cinema italiano Gianni Canova a frente.

Além de atriz, Bárbara Paz, de 49 anos, também é diretora, artista visual e produtora e seu filme ‘Babenco: Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou’ (2019) ganhou o Prêmio “Venice Classics” de melhor filme documentário, assim como além de ser escolhido pelo Brasil como candidato ao Oscar de melhor filme Internacional.

A atriz atuou em inúmeros filmes, entre eles “Meu Amigo Hindu”, do próprio Héctor Babenco, com quem foi casada, além de mais de 25 peças teatrais, diversas séries de televisão e novelas.

Todos os prêmios oficiais serão anunciados e entregues durante a cerimônia de encerramento do Festival, no sábado, 7 de setembro, no palco da Sala Grande do Cinema Palace do Lido de Veneza.

*Com informações da EFE

