Autor de ‘É Assim Que Acaba’ revela reação ao saber qual atriz interpreta Allysa na adaptação

A comediante Jenny Slate, de ‘Entre Risos e Lágrimas’, foi escalada para viver fiel companheira da jornada de altos e baixos da protagonista Lily Bloom (Blake Lively)

Divulgação/Wayfar Studios Jenny Slate (à esq) e Blake Lively são melhores amigas em "É Assim Que Acaba"



A melhor amiga desempenha um papel importante na vida de qualquer pessoa. E quando ela é irmã do seu namorado, essa relação ganha contornos ainda mais complexos e inesperados. Em “É Assim Que Acaba”, adaptação do sucesso literário de Colleen Hoover, Jenny Slate interpreta Allysa, fiel companheira da jornada de altos e baixos da protagonista Lily Bloom (Blake Lively). No filme, Lily se muda para Boston para realizar seu sonho de abrir uma floricultura e fugir de traumas no passado. Logo após conhecer o sedutor Ryle (Justin Baldoni), ela encontra a excêntrica e extrovertida Allysa, que entra em sua loja um dia pedindo um emprego. “Allysa não pede desculpas por ser quem é,” comenta Slate. “Ela está vestida com roupas de grife. Ela vai atrás do que quer. Mas assim que faz essa conexão com Lily, revela um enorme coração amoroso. Ela mostra o que significa estar presente para alguém que você ama, não importa o que aconteça”.

Allysa não é só uma excêntrica fashionista: logo Lily descobre que sua nova funcionária e amiga é irmã de Ryle, que vê nessa incrível coincidência a oportunidade de se conectar à mulher que o encantou. “À medida que se aproximam, Allysa e Lily descobrem que têm ainda mais em comum do que pensavam inicialmente. Foi tão empolgante explorar essa dinâmica com Blake. O vínculo entre essas duas personagens parecia mais profundo e real a cada dia que passávamos no set”, comenta a atriz. Quando a relação do casal se aprofunda e se complica, Allysa assume um papel fundamental na turbulência que se aproxima.

“Quando Justin me disse que Jenny Slate iria interpretar Allysa, eu gritei,” diz Colleen Hoover. “Não consigo expressar o quanto sou fã dela. Ela traz tanta energia e compaixão para cada papel. E ela e Blake parece que elas foram melhores amigas a vida toda”, chancela a autora. Jenny Slate é comediante, atriz e autora. Protagonizou “Entre Risos e Lágrimas”(Obvious Child), que lhe rendeu o Critics Choice Award de melhor atriz. Ela também dublou a animação indicada ao Oscar “Marcel e a Conha de Sapatos”, e já fez papéis em “Venom” e “Parks and Recreation”.