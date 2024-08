‘É Assim que Acaba’: filme com Blake Lively é proibido no Catar

Nos Estados Unidos, produção teve um início promissor, arrecadando US$ 7 milhões em seu primeiro dia de exibição

O filme “É assim que acaba”, que se baseia na obra de Colleen Hoover e conta com a atuação de Blake Lively, não será exibido no Catar. A produção inclui cenas de beijo e relação sexual, onde os personagens permanecem com a roupa íntima. A informação foi divulgada pela revista Variety, que destacou a crescente lista de filmes que enfrentaram restrições no país. Essa não é a primeira vez que um grande lançamento cinematográfico é barrado no Catar. Títulos como “Barbie”, “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”, “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura” e “Eternos” também foram impedidos de estrear nos cinemas locais.

Nos Estados Unidos, “É assim que acaba” teve um início promissor, arrecadando US$ 7 milhões em seu primeiro dia de exibição. As projeções para o fim de semana indicam que o filme pode alcançar entre US$ 23 milhões e US$ 40 milhões, o que demonstra um bom interesse do público. Entretanto, o filme enfrentará uma forte concorrência nas bilheteiras, especialmente de “Deadpool & Wolverine”, que é esperado para arrecadar entre US$ 48 milhões e US$ 52 milhões. A disputa entre os lançamentos promete movimentar as salas de cinema, atraindo a atenção dos espectadores.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA