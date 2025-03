Avaliada em US$ 80 milhões, herança de Gene Hackman pode gerar batalha nos tribunais

Testamento aponta a esposa Betsy Arakawa como única beneficiaria do ator, que tinha três filhos; no entanto, ela morreu dias antes

O testamento de Gene Hackman, recentemente revelado, indica que sua esposa, Betsy Arakawa, era a única herdeira de sua fortuna avaliada em US$ 80 milhões. Arakawa, que foi encontrada morta ao lado do ator em 26 de fevereiro, ocupava essa posição desde 1995, apesar de Hackman ter três filhos. A situação pode se complicar devido a uma cláusula da legislação do Novo México, que pode direcionar os bens para instituições de caridade, gerando possíveis disputas legais.

O casal foi descoberto em sua residência, onde apresentava sinais de decomposição. Betsy Arakawa faleceu em decorrência de hantavírus, enquanto Gene Hackman, aos 95 anos, morreu devido a uma doença cardiovascular. O ator também lutava contra Alzheimer em estágio avançado, o que provavelmente dificultou a comunicação com as autoridades em caso de emergência — a polícia concluiu que Arakawa, que também era cuidadora do ator, morreu dias antes.

Embora Arakawa seja a principal beneficiária do testamento, os filhos de Hackman ainda têm o direito de reivindicar uma parte da herança, segundo a legislação vigente, uma vez que são herdeiros vivos. O testamento também contém uma cláusula que determina que, em caso de falecimento simultâneo dos cônjuges, os bens devem ser destinados a causas beneficentes.

A situação em torno da herança de Hackman pode se tornar um campo de batalha legal, especialmente se os filhos decidirem contestar a disposição do testamento. A possibilidade de que os bens sejam direcionados a instituições de caridade pode gerar um conflito entre os interesses dos herdeiros e as intenções do falecido.

