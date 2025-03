Mulher de Gene Hackman teria morrido dias antes do ator, revela investigação

Casal foi encontrado sem vida em 26 de fevereiro, em quartos separados de sua residência

HECTOR MATA / AFP Histórico de Alzheimer do ator pode ter contribuído para seu falecimento



A causa da morte do renomado ator Gene Hackman e de sua esposa, Betsy Arakawa, foi confirmada por autoridades do estado do Novo México. Betsy faleceu em decorrência de uma síndrome pulmonar causada pelo hantavírus, vírus transmitido por ratos e que pode ser letal, enquanto Gene, aos 95 anos, teve sua morte atribuída a complicações relacionadas a uma doença cardiovascular. O histórico de Alzheimer do ator pode ter contribuído para seu falecimento.

O casal foi encontrado sem vida em 26 de fevereiro, em quartos separados de sua residência. A notícia da morte de Hackman, que teve uma carreira cinematográfica marcante com mais de 80 filmes, pegou muitos de surpresa. Ele é lembrado por suas atuações memoráveis e por ter conquistado o Oscar em duas ocasiões.

Gene Hackman, um ícone do cinema, deixou um legado significativo na indústria, sendo reconhecido por seu talento e versatilidade em diversos papéis. Sua esposa, Betsy Arakawa, também era uma figura importante em sua vida, e sua morte precoce é uma perda sentida por muitos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias