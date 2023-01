‘Avatar: O Caminho da Água’ ultrapassa ‘Star Wars’ e é 4ª maior bilheteria da história

Filme de James Cameron já arrecadou mais de R$ 10 bilhões em um mês nas telas; o diretor agora tem 3 dos 5 filmes com maior arrecadação

Divulgação/20th Century Studios O primeiro Avatar está no topo de arrecadação na história



‘Avatar: O Caminho da Água’ continua fazendo sucesso mais de um mês após estrear nos cinemas mundiais. Neste sábado, 28, o filme de James Cameron alcançou o posto de 4ª maior bilheteria da história. Segundo a Variety, o longa-metragem arrecadou mundialmente US$ 2,075 bilhões (R$ 10 bilhões na cotação atual), ultrapassando ‘Star Wars: O Despertar da Força’, lançado em 2015, que arrecadou US$ 2,071 bilhões. Nos últimos dias, os Na’vi já tinham ultrapassado a bilheteria de ‘Vingadores: Guerra Infinita’. O resultado deixa James Cameron com três filmes entre os 5 de maior bilheteria. O primeiro Avatar é o líder de arrecadação, tendo conquistado US$ 2,847 bilhões; seguido de ‘Vingadores: Ultimato‘ com US$ 2,797 bilhões e ‘Titanic‘ com US$ 2,201 bilhões. O terceiro filme da franquia Avatar será lançado em dezembro de 2024 e Cameron já deu dicas de como será. O filme não terá mais Jake Sully como narrador e o público conhecerá um novo clã, os agressivos Fire Na’vi.