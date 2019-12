Diretor manteve Baby Yoda em segredo por causa de Beyoncé

Reprodução Personagem dominou a web com gifs, memes e muita fofura



A primeira série derivada do Disney+, “The Mandalorian“, acertou em cheio num elemento surpresa que dominou a web: o Baby Yoda, personagem da mesma espécie do mestre Jedi de Luke Skywalker, mas que ainda não teve sua origem ou destino esclarecidos.

A decisão de mantê-lo em segredo foi inspirada em ninguém menos que Beyoncé, revelou o diretor e criador da série Jon Favreu em entrevista ao The Hollywood Reporter nesta semana.

Durante as gravações de “O Rei Leão”, também dirigido por Favreu, o cineasta bateu um papo com Donald Glover, que dublou Simba no remake, e teve esse lampejo sobre manter momentos-chave em segredo.

“A gente estava conversando sobre música e cultura pop quando ele disse que as pessoas realmente gostam de ser surpreendidas porque isso não acontece com muita frequência. Quando Beyoncé faz um álbum, ela simplesmente o disponibiliza [nas plataformas] e todo mundo apenas reage a isso. Apenas lançar esse trabalho faz com que ele se torne mais viral e ganhe mais atenção do público do que qualquer marketing”, disse Favreu.

Com esse argumento infalível, o diretor conseguiu fazer os executivos da Disney e da Lucasfilm entenderam a vantagem de não revelar o Baby Yoda em trailers ou em pré-venda de bonecos, que foram anunciados apenas com o sucesso do personagem.