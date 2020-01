‘Bad Boys 4’ já está em desenvolvimento pela Sony

Reprodução/YouTube Will Smith e Martin Lawrence devem retornar ao quarto filme da franquia



Empolgada com os números de “Bad Boys Para Sempre” na bilheteria americana, a Sony Pictures anunciou que já trabalha no quarto filme da franquia policial. As informação são do The Hollywood Reporter.

Em “Para Sempre”, Martin Lawrence e Will Smith revivem os clássicos personagens quase 20 anos após o lançamento de “Bad Boys 2”. Os protagonistas estão previstos para retornar ao próximo filme da saga.

A produção ainda está em fase inicial, mas Chris Bremner foi contratado como roteirista. Ele foi o responsável por escrever o terceiro filme “Bad Boys” e já assinou com a Disney para roteirizar “A Lenda do Tesouro Perdido 3”.

“Bad Boys Para Sempre” só chega aos cinemas brasileiros no dia 30 de janeiro.