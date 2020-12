Barack Obama coloca filme brasileiro Bacurau na lista de produções favoritas de 2020

Ex-presidente dos Estados Unidos usou redes sociais para publicar lista com os 14 filmes e 10 séries que ele mais gostou de assistir ao longo do ano de 2020

Bacurau/Divulgação Filme pernambucano é estrelado por Sônia Braga



O filme Bacurau, de direção dos pernambucanos Kleber Mendonça Filho e Juliano Dorneles, elencou nesta sexta-feira, 18, a lista de produções preferidas do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no ano de 2020. O democrata usou o Twitter para indicar 14 filmes e 10 séries de TV que ele mais gostou durante o período da pandemia do novo coronavírus. “Como todo mundo, ficamos muito presos em casa neste ano”, afirmou Obama. Ele não detalhou se os filmes foram listados por ordem de preferência, mas a produção brasileira é a terceira a ser citada, atrás de “Ma Rainey’s Black Bottom” (traduzido no Brasil para “A Voz Suprema do Blues”), dos EUA, e o também norte-americano “Bean Pole” (traduzido no país para “Uma Mulher Alta”).

Além do filme pernambucano, Obama também citou as produções “Nomadland”, a animação “Soul”, “Lovers Rock” – da Inglaterra – , o documentário romeno “Collective”, “Mank”, o italiano “Martin Eden”, “Let Him Go”, o documentário “Time”, “Boys State”, “Selah And The Spades” e “Crip Cramp”, filme do qual ele é produtor executivo ao lado de Michelle Obama. A lista de séries inclui a clássica “Better Call Saul”, spin-off de Breaking Bad estrelada por Bob Odenkirk e o sucesso “The Boys”. Nas redes sociais, o diretor Kleber Mendonça Filho compartilhou a publicação do norte-americano e lembrou dos locais de gravação do filme. “Um grande abraço para todo mundo no Povoado da Barra, a 24kms de Parelhas, sertão do Seridó, RN”, disse. “E Bacurau continua em velocidade de cruzeiro. E o melhor: tanta gente vibrando com isso”, comemorou Julio Dornelles.

Confira abaixo lista completa divulgada pelo ex-presidente Barack Obama: