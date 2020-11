Sônia Braga entra para a lista dos 25 melhores atores do século no The New York Times

A atriz foi elogiada por sua atuação em ‘Aquarius’ e ‘Bacurau’; a lista também conta com nome como Viola Davis, Denzel Washington e Joaquin Phoenix

A atriz Sônia Braga entrou para a lista dos 25 maiores atores do século 21 divulgada pelo The New York Times. A brasileira é elogiada por sua atuação em “Aquarius”, filme lançado em 2016 com direção de Kleber Mendonça Filho, e também pelo recente “Bacurau”, filme de ficção científica do mesmo cineasta que foi aclamado pela crítica e conquistou inúmeros prêmios. Além disso, também foi ressaltado pelo jornal americano o fenômeno que a atriz foi no Brasil nas décadas de 1970 e 1980, sendo vista como a Sophia Loren brasileira. A artista também foi elogiada por suas “rugas” e pelo seu desprendimento com aparência ao envelhecer, uma vez que ela já foi um símbolo sexual. Sônia Braga ocupa a 24ª posição da lista que conta com nomes conhecidos de Hollywood, como Viola Davis, Denzel Washington, Joaquin Phoenix, Nicole Kidman e Michael B. Jordan. O ator sul-coreano Song Kang Ho, que esteve no elenco de “Parasita”, filme vencedor do Oscar 2020, também está na lista. Confira a lista completa:

1. Denzel Washington

2. Isabelle Huppert

3. Daniel Day-Lewis

4. Keanu Reeves

5. Nicole Kidman

6. Song Kang Ho

7. Toni Servillo

8. Zhao Tao

9. Viola Davis

10. Saoirse Ronan

11. Julianne Moore

12. Joaquin Phoenix

13. Tilda Swinton

14. Oscar Isaac

15. Michael B. Jordan

16. Kim Min-hee

17. Alfre Woodard

18. Willem Dafoe

19. Wes Studi

20. Rob Morgan

21. Catherine Deneuve

22. Melissa McCarthy

23. Mahershala Ali

24. Sônia Braga

25. Gael García Bernal