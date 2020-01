Barack Obama conquista primeira indicação ao Oscar com documentário

A produção “American Factory” foi uma das indicadas ao Oscar de melhor documentário, nesta segunda-feira (13). Com isso, o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama conquistou a sua primeira indicação ao prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Isso porque o documentário foi distribuído pela Higher Ground Productions, produtora de Barack e Michelle Obama, em parceria com a Netflix. A empresa do casal tem um contrato de distribuição com a companhia de streaming.

Pelo Twitter, Obama comemorou a indicação do doc. “É o tipo de história que a gente não vê muito por aí e é exatamente o que Michelle e eu queremos mostrar com a Higher Ground”, escreveu.

Glad to see American Factory’s Oscar nod for Best Documentary. It’s the kind of story we don’t see often enough and it’s exactly what Michelle and I hope to achieve with Higher Ground. Congrats to the incredible filmmakers and entire team!

— Barack Obama (@BarackObama) January 13, 2020