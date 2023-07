‘Barbie’: Ryan Gosling expõe que Margot Robbie cobrava multa do elenco

Ator que dá vida ao boneco Ken explicou qual era a exigência da protagonista e o contou o que ela fazia com o dinheiro; filme chega aos cinemas em 20 de julho

Reprodução/YouTube/WarnerBrosPicturesBR Margot Robbie e Ryan Gosling dão vida a Barbie e Ken em live-action de Greta Gerwig



O ator Ryan Gosling, intérprete do boneco Ken no live-action de “Barbie”, revelou que Margot Robbie, protagonista do longa, cobrava multa do elenco caso eles não fossem vestidos de rosa. O artista explicou à People que sua parceira de cena fazia isso por um bom motivo: “A Margot criou o ‘Dia do Rosa’ uma vez por semana, onde todo mundo tinha que usar algo rosa. Se você não usasse, era multado. Ela juntava o valor das multas e doava para a caridade”. O ator Simu Liu, que vive uma outra versão do Ken no longa dirigido por Greta Gerwig, também elogiou a atriz que dá vida a personagem-título. “Margot foi tão legal. Ela fez uma festa do pijama com todas as Barbies antes do início das filmagens, e os Kens foram autorizados a visitá-las brevemente ou telefonar para dizer um ‘oi’”, contou o artista. “Fizemos questão de mostrar nosso apoio.” Quando todas as atrizes que viveram as diferentes versões da boneca no filme estavam reunidas na festa do pijama, os atores que interpretaram o Ken entraram em uma chamada de vídeo para conversar com elas. Ryan acrescentou que as atitudes de Margot nos bastidores do longa animaram e incentivaram o elenco. A atriz tem recriado figurinos icônicos da famosa boneca da Mattel nas premières do filme que está participando. “Barbie” chega aos cinemas brasileiros no próximo dia 20 de julho. Na trama, a personagem de Margot deixa a Barbieland e parte para o mundo real buscando a verdadeira felicidade.