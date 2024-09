Barry Keoghan sobre filme de Peaky Blinders: ‘Brilhante’

O elenco original foi confirmado e tudo indica que o filme concluirá a história de forma histórica

Após o sucesso de Saltburn, Barry Keoghan foi confirmado no elenco do filme de “Peaky Blinders”, que promete encerrar a história de uma das séries mais aclamadas e amadas de todos os tempos. Em entrevista ao Collider, Keoghan comentou que não sabe ainda quando começará a filmar o longa, mas que aceitou o projeto assim que leu o roteiro.

“Eu não estaria tão investido no projeto se não tivesse lido o roteiro, é brilhante. Estou muito empolgado para estar com Cillian Murphy e Rebecca Ferguson”, afirmou. Apesar de não ter muitas informações e detalhes do filme, o elenco original foi confirmado e tudo indica que o filme concluirá a história de forma histórica.