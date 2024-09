Atriz que fez Dona Florinda celebra o retorno de Chaves e Chapolin à Televisão: ‘Conseguimos’

Após um intervalo de quatro anos, os programas retornarão à grade de programação nos Estados Unidos

Divulgação/Chaves Reestreia das séries está marcada para o dia 23 de setembro e será transmitida pelo canal UniMás



Florinda Meza, famosa por seu papel como Dona Florinda no icônico seriado “Chaves”, celebrou a volta das séries “Chaves” e “Chapolin” à televisão. Após um intervalo de quatro anos, os programas retornarão à grade de programação nos Estados Unidos. A atriz compartilhou sua felicidade com os seguidores no Instagram, onde agradeceu aos fãs pelo apoio: “Tesouros: conseguimos! Os programas estão de volta”, escreveu. A reestreia das séries está marcada para o dia 23 de setembro e será transmitida pelo canal UniMás. Além disso, os episódios também poderão ser assistidos na plataforma de streaming ViX, ampliando o acesso dos fãs às produções clássicas.

A volta de “Chaves” e “Chapolin” promete reviver a nostalgia entre os telespectadores, que acompanharam as aventuras e trapalhadas dos personagens ao longo dos anos. A expectativa é alta, e muitos já se preparam para relembrar os momentos marcantes que fizeram parte da infância de várias gerações. Com a confirmação do retorno, a atriz Florinda Meza se mostrou entusiasmada, ressaltando a importância desses programas na cultura popular.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA