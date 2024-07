Batendo recordes, ‘Betty, A Feia’ é renovada para segunda temporada 

Remake conta com o elenco original da novela

Divulgação/Prime Video Ana Maria Orozco lidera elenco de "Betty, a Feia"



Para quem se questionou se um remake de “Betty, A Feia” daria certo em 2024, os números falam por si só. Com o elenco original da novela colombiana, a série original Prime Video chegou ao streaming registrando números impressionantes: se consagrou como a produção latino-americana mais assistida globalmente no Prime e o título mais assistido na história da plataforma na Colômbia. Depois de 25 anos, os atores retornam para contar a história de Betty, e o enredo seguirá revelando os próximos passos da protagonista. Além disso, vale ressaltar que o coração da história segue o mesmo ao que o público assistiu 25 anos atrás, mas novos personagens e tramas também foram adicionados. A primeira temporada já está disponível no Prime Vídeo.